تعديل وزاري في الحكومة الانتقالية ببوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة من خلال انقلاب في عام 2022، تعديلا جزئيا لحكومته، لا سيما فيما يتعلق برئيس الدبلوماسية، وفقا لمرسوم رئاسي.

بموجب هذا المرسوم، فإن وزيرة الخارجية أوليفيا روامبا، التي تتولى منصبها منذ مارس 2022، قبل وصول الكابتن تراوري إلى السلطة، تفسح المجال لكاراموكو جان ماري تراوري الذي كان حتى الآن مسؤولا عن التعاون الإقليمي.

ولم يعط أي سبب رسمي لهذا التعديل الوزاري.

هناك حقائب أخرى مقلقة: في التعليم الوطني ، تم تعيين الأمين العام للحكومة جاك سوستين دينغارا بينما حل يعقوبا زابري غوبا محل سيمون بيير بوسيم في المناجم ، في هذا البلد الذي يستخرج الذهب والزنك والمنغنيز على وجه الخصوص.

وفي تموز/يوليو، اعتمد البرلمان تعديلا لقانون التعدين يسمح للحكومة باستخدام جزء من ضرائب التعدين لدعم الجهود الأمنية والإنمائية في المناطق المتضررة من الهجمات الجهادية.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت ترقية وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة، جان إيمانويل ويدراوغو إلى رتبة وزير دولة.

المناصب الرئيسية الأخرى (الدفاع والمالية والأمن) للحكومة الانتقالية التي شكلها الرئيس والنقيب إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة قبل شهر في أكتوبر 2022، لا تغير إسنادها.

بوركينا فاسو، التي شهدت انقلابين في عام 2022، عالقة منذ عام 2015 في دوامة من العنف الجهادي الذي ظهر في امتداد قبل بضع سنوات وامتد إلى ما وراء حدودها.

وعلى مدى السنوات السبع الماضية، تسبب العنف في مقتل أكثر من 17,000 مدني وعسكري، وفقا للمنظمات غير الحكومية، وأكثر من مليوني نازح داخليا.