شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: الانتخابات الرئاسية اصطفاف وطني.. ويجب احتواء الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير جريدة الخليج 365، أن الاصطفاف الوطنى خلال الانتخابات الرئاسية كان رد فعل واضح ومباشر من كل الفئات .

وأضافت علا الشافعى في تصريحات لقناة دي إم سى، أن هناك وعي لدى الشعب المصرى بأهمية الحفاظ على أمنه القومى .

وأشارت رئيس تحرير جريدة الخليج 365، إلى أن الشباب فاجأ الجميع في رد فعله بشأن ما يحدث في غزة، وكرر المفاجأة في الاستحقاق الانتخابي الحالي، ولأنهم أكبر نسبة في المجتمع المصرى، فإنهم يحتاجون عمل كبير معهم على مستوى السياسة والأحزاب والتي يجب أن تعمل على الأرض وتضم هذه الفئة الواعية.

وتابعت علا الشافعى :"لابد من احتواء الشباب كى يعرفون ما يدور حولهم، ونسبة إقبال الشباب على الانتخابات الرئاسية مؤشر جيد يجب أن يترجم على أرضا لواقع لخطوات فعلية لاحتواء الشباب وهذا أهم درس من دروس الانتخابات الرئاسية 2024 ".