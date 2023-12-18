شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة المرأة بـ"المستقلين الجدد": فوز الرئيس السيسي رسالة للعالم على ثقة شعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت فاطمة عبدالواسع أمينة المرأة لحزب المستقلين الجدد الرئيس السيسى على مدى ثقة بلده وشعبه فيه وذلك بعد إعلان فوزه الساحق اليوم فى الانتخابات الرئاسية التنافسية التعددية.

وأكدت عبدالواسع، أن الشعب المصرى كان واثقا من فوز الرئيس السيسى وذلك ليجدد الثقة فيه لفترة رئاسية مقبلة وأن هذه الفرحة تعيد لنا مشهد التجمع الوطنى فى كل ميادين مصر فى 30 يونيو عندما فوض الشعب الرئيس السيسى فكانت الانتخابات ملحمة تاريخية تبرهن مدى ثقة الشعب فى قيادته ومدى إخلاصه لرد الجميل على مدار الـ9 سنوات السابقة.

وأضافت عبدالواسع، أن بناء الجمهورية الجديدة سيكتمل رغم أنف الأعادى لأنها قائمة على سيادة وطنية وعدالة اجتماعية وتكافؤ فرص وتنمية مستدامة فى كل المجالات وبناء الإنسان.

وأشادت عبدالواسع بدور الشعب المصرى ووعيه ووقوفه بجانب الرئيس السيسى وقوة إرادته فى التنمية وتقدم مصر الغالية، لافتة إلى أن إجماع الجميع على شخص واحد وهو السيسى يؤكد بأنه رجل قادر على مواجهة التحديات واستكمال ما بدأناه واتساق المصريين مع الموقف المصرى الرسمى فى قضية فلسطين.