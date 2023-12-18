نشرت كتائب "القسّام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو يُظهر ثلاثة أسرى إسرائيليين يُطالبون بالإفراج عنهم حيث توجهوا الى السلطات الإسرائيلية بالقول "لا تتركونا نشيخ".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسّام" نشرت فيديو لثلاثة أسرى إسرائيليين يُطالبون بالإفراج عنهم: "لا تتركونا نشيخ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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