كيربي: أميركا أثارت مخاوف مع إسرائيل حول إطلاق نار على كنيسة في غزة

اوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، بإن الولايات المتحدة أثارت مع إسرائيل مخاوفها إزاء تقارير أفادت بمقتل امرأتين مسيحيتين برصاص قناص إسرائيلي داخل كنيسة في قطاع غزة في مطلع الأسبوع. وقالت بطريركية القدس للاتين، السلطة الكاثوليكية في الأرض المقدسة، إن ناهدة خليل أنطون وابنتها سمر قتلتا برصاص القناص أثناء سيرهما إلى دير للراهبات في مجمع رعية العائلة المقدسة.

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