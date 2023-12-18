اعلن حزب الله في بيان صادر عن اعلامه الحربي، عن "إطلاقها صلية صواريخ على قرية الخالصة المحتلة (المسماة مستعمرة كريات شمونة) عند الساعة 08:00 من مساء‎ ‎‏يوم ‏الإثنين 18-12-2023 ردًا على استهداف العدو لمراسم التشييع في بلدة عيتا الشعب، وتؤكد بأن أيّ مسٍّ بالمدنيين سيُقابل بالمثل".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله اعلن قصف كريات شمونة: أيّ مسٍّ بالمدنيين سيُقابل بالمثل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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