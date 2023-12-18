النشرة: جريح بحادث تصادم في منطقة البستان الكبير في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، "بوقوع حادث تصادم بين سيّارة ودرّاجة ناريّة في منطقة البستان الكبير مقابل النّميري في المدينة، ما أدّى إلى إصابة سائق الدرّاجة بجروح ورضوض في اليد والقدم، وقد حضرت فرق الإسعاف والطّوارئ في "الجمعيّة الطبيّة الإسلاميّة" وعملت على إسعاف المصاب ومعالجته ميدانيّاً".

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