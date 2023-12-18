عن خطورة الأحداث في غزة.. أول تصريح لـ السيسي بعد فوزه بانتخابات الرئاسة

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الإثنين.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، محذراً من الخطورة البالغة لاستمرار الأمور على وتيرتها الحالية، بما سيكون له من تبعات إنسانية وأمنية وتأثير على استقرار المنطقة،

وشدد السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته وخاصةً فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمناً جهود السكرتير العام في هذا الصدد.

من جهته، أشاد "جوتيريش" بالجهود المصرية لوقف نزيف الدماء، مؤكداً حرصه على التنسيق المستمر مع مصر للخروج من الأزمة الجارية، والعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة.