«لا تتركونا نشيخ».. القســ..ــام تنشر رسالة الأســ..ــرى الإسرائيليين لحكومة نتنياهو (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت كتائب "عز الدين القسام"، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مقطع فيديو جديد للأسرى الإسرائيليين لديها بعنوان "لا تتركونا نشيخ"، وهي الرسالة التي وجهها الأسرى للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال الأسرى الإسرائيليين في الفيديو الذي نشرته القسام: "نحن شاركنا في تأسيس جيش الاحتلال الإسرائيلي ونخشى أن نقتل بسلاح الجو التابع له، ونحن لا نفهم لماذا تركنا هنا ويجب أن يفرج عنا بأي ثمن".

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام فيديو جديد، تظهر سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي رتلا من دباباته المعطوبة وإسعاف ضباط وجنود.

كما نشرت الكتائب مقطع فيديو للرد على الجيش الإسرائيلي بشأن إعلانهم اكتشاف نفق من أنفاق غزة تحت عنوان "وصلتم متأخرين"، في إشارة إلى أن النفق كان هجوميًا، وتم استخدامه في عمليات طوفان الأقصى وغير متصل بشبكة الأنفاق الدفاعيه"

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عثوره على "أكبر نفق" يتم اكتشافه في غزة حتى الآن يعود لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وادّعى أن النفق يبعد 400 متر فقط من معبر "إيريز" بين غزة وإسرائيل.