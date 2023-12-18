شكرا لقرائتكم خبر الرئاسة التركية: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن الدفاع عن غزة يحمل أهمية كبيرة لمستقبل الإنسانية، مشددا على أن «قول الحقيقة، والإخلاص لها، يحمل كذلك أهمية كبيرة».

ونقلت وكالة أنباء «الاناضول» التركية أمس، عن ألطون قوله في حفل توزيع «جوائز تي آر تي الدولية للأفلام الوثائقية» بإسطنبول:

«ما سيقود عالمنا إلى مستقبل أكثر عدلا، وأكثر ملاءمة للعيش، وأكثر استقرارا، هي الحقيقة في المقام الأول».

وتابع: «عندما ننظر إلى العالم اليوم، نجد أن تغير المناخ وتدهور التوازن الطبيعي أصبحا حقيقة واقعة، كما أن النزاعات المسلحة وكثير من المجازر والحروب باتت كذلك حقيقة واقعة على المستوى المحلي والإقليمي».

وأشار ألطون إلى أن «قتل الإنسانية مع المسلمين في غزة، وقصف السلام والأخوة والهدوء والاستقرار في جميع أنحاء العالم مع قصف فلسطين، للأسف حقيقة محزنة».

وقال: «مهما نظرنا إلى الموضوع، فالحقيقة هي أن إسرائيل ترتكب جريمة حرب كبرى، ترتكب إبادة جماعية، وقتلت أمام أعين العالم أجمع ما يقرب من 20 ألف بريء دون تمييز، منذ أكثر من شهرين».

وأضاف ألطون: «رغم كل هذا، هناك حقيقة أخرى تتمثل في محاولة بعض الجهات بما لديها من قوة إعلامية، جر الإنسانية إلى كارثة».