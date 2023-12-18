الجيش اليمني يسقط 4 مسيرات حوثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن أبطال الجيش اليمني في محور الرزامات بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة، من إسقاط أربع طائرات حوثية مسيرة محملة بالمقاذيف خلال الـ12 الساعة الماضية.

وقال الإعلام العسكري، «إن لواء حرب 1 مشاة جبلي المرابط في مديرية الصفراء، بمحافظة صعدة، تمكن من إسقاط ثلاث طائرات حوثية، وإصابة رابعة وسقوطها فوق مواقع الميليشيات بعد تمكنها من الفرار.

وأضاف المركز الإعلامي أن الوحدة الالكترونية رصدت خط سير المسيرات وأماكن انطلاقها وبالتعاون مع فريق القناصة والدفاع الجوي، وتم إسقاط ثلاث مسيرات درون في وادي شاجع، بمديرية الصفراء محافظة صعدة إضافة إلى إصابة طائرة رابعة سقطت فوق مواقع الميليشيات بعد تمكنها من الفرار.

وشهدت جبهة الرزامات في مديرية الصفراء مواجهات واشتباكات هي الأعنف خلال الأيام القليلة الماضية، وتكبدت خلالها الميليشيات الانقلابية قتلى وجرحى إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والعربات العسكرية وإنزال عدد من الطائرات المسيرة كانت في مهمات قتالية واستطلاعية، فوق مواقع اللواء بالخطوط الأمامية.

وكانت قوات الجيش، في محور الرزامات لواء حرب 1 كانت قد تمكنت، خلال الأيام القليلة الماضية من إسقاط عدد من المسيرات الحوثية، وإجبار عدد آخر على الفرار من الأجواء، في ظل توتر الأوضاع في المنطقة.

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