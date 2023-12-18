السوداني يدعو العراقيين لاختيار الأكفاء لتمثيل المحافظات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني العراقيين إلى اختيار الأكفاء لتمثيل محافظاتهم في الانتخابات المحلية.

وطالب القوات الأمنية بجميع صنوفها إلى توفير أقصى درجات الأمن والاستقرار والاستجابة لأي خرق أمني أو مخالفة بسرعة وبالسبل القانونية.

وجدد خلال اجتماع في مقر قيادة العمليات المشتركة مع كبار القيادات الأمنية والعسكرية لمتابعة سير تنفيذ الخطط الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات- التوجيهات» إلى جميع صنوف القوات المسلحة، خاصة المكلفة بواجبات تتعلق بالانتخابات، بلزوم التعليمات وتوفير أقصى درجات الأمن والاستقرار». حسب بيان للحكومة العراقية.

كما دعا إلى «فرض المحددات القانونية وتطبيقها بجميع أشكالها والتعامل والاستجابة لأي خرق أمني أو مخالفة بسرعة وبالسبل القانونية، ووفق الصلاحيات والواجبات المنوطة بهم».

وأدلى السوداني بصوته في انتخابات مجالس المحافظات، واطلع على سير العملية الانتخابية في المركز الانتخابي بمدرسة الوطن بالعاصمة بغداد.

وقال «نبارك للشعب العراقي هذا اليوم الوطني والاستحقاق الدستوري الذي تأخر أكثر من 10 سنوات»، وأضاف «انتخابات مجالس المحافظات تمثل ركنا مهما لتطبيق اللامركزية الإدارية وتمثيل أبناء المحافظات في الحكومات المحلية»، مبينا أن المحافظات، مجالس ومحافظا، تعد ركنا ثانيا للدولة وتساعد الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها التنفيذي.

ودعا رئيس الوزراء جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في اختيار الأكفأ والأصلح، لتمثيل المحافظات وتأدية واجباتهم ضمن القانون والدستور، موضحا أن الحكومة أنجزت ما عليها في التهيئة للانتخابات، وهو جزء من واجباتنا نحو تعزيز الاستقرار السياسية، كما أكملت الحكومة كل المتطلبات اللوجستية والأمنية لإجراء الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع صباح أمس أبوابها أمام الناخبين العراقيين للتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة عراقية، حيث أدلى أكثر من 15 مليونا و108 ألفا و135 ناخبا بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات ممن يمتلكون البطاقة الانتخابية الخاصة بالتصويت بالانتخابات.