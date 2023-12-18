السيسي يحسم الانتخابات ويقود مصر 6 سنوات مقبلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة في البلاد لمدة 6 سنوات تبدأ من أبريل المقبل، بعد حسمه الاقتراع من الجولة الأولى.

وحصل السيسي الذي نافس 3 مرشحين آخرين على أكثر من 39 مليون صوت بنسبة 89.6% في الاقتراع الذي شهد نسبة إقبال وصفتها الهيئة بالأعلى في التاريخ، حيث بلغت 66.8%.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي أمس، إن نسبة الحضور في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي بلغت 44,777,668 ناخبا، موضحا أن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 44,288,361 ناخبا، وبلغت الأصوات الباطلة 489,307 ناخبين.

وأجرت مصر الانتخابات الرئاسية في منافسة رباعية للمرة الأولى منذ 2014، حيث تنافس الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

وحل عمر في المركز الثاني بعدد أصوات بلغ 1,986,352 صوتا بنسبة 4.5%، فيما حصل زهران على 1,776,952 صوتا بنسبة 4%، وحل يمامة أخيرا بعدد 822,606 أصوات بنسبة 1.9%.

من جانبه قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، إن هذا يوم تاريخي نجني فيه ثمرة الديمقراطية في بلادنا، ونحصد ما غرسه الوطن في نفوس أبنائه من وعي وانتماء.

وأضاف بنداري «نحتفل معا بوصول قطار الانتخابات الرئاسية 2024 إلى محطته الأخيرة، إذ إعلان نتيجة الاستحقاق الانتخابي الأهم في تاريخ الأمة، التي تعبر عن إرادة الشعب».

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المصرية «لقد كانت الانتخابات الرئاسية نموذجا نتشرف به في الداخل والخارج، التزمنا فيه بصحيح القانون دون أي تجاوز ورأى فيه العالم مشاركة شعبية غير مسبوقة ووعيا سياسيا ودستوريا يليق بمصر وتاريخها التزاما وانضباطا وتحضرا في متابعة العملية الانتخابية، سواء من حملات المترشحين أو من وسائل الإعلام أو جهات المتابعة على اختلاف تصنيفها».

وأضاف بنداري «لقد كان عنوان الواجب الذي التزمنا به هو الدقة والنزاهة والشفافية، وفي كل خطوة من خطواتنا كنا نجتهد لتطبيق هذه المعايير كي نكون على قدر المسؤولية التي عهد بها إلينا».

انتخابات الرئاسة المصرية:

65 مليون ناخب

44.7 مليونا شاركوا

39 مليون صوت للسيسي

2 مليون تقريبا لحازم عمر

1.7 مليون لفريد زهران

0.8 مليون لعبد السند يمامة

