قصف إسرائيلي يغلق جامعات ومدارس لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس بلدة الجبين وأطراف بلدتي الناقورة وبليدا الحدوديتين جنوب لبنان. واستمر إقفال الجامعات والمدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الحدودية الجنوبية، بقرار من وزير التربية اللبنانية عباس الحلبي، بسبب التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة. ونزح عدد كبير من سكان المناطق الحدودية جنوب لبنان في اتجاه مناطق أكثر أمنا في الجنوب بسبب تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله. كما نزحت مئات العائلات اللبنانية إلى مناطق لبنانية أخرى في جبل لبنان وبيروت.

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