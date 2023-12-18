شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم مقاطعة غانسو شمال الصين.

وذكر المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات على بعد حوالى 100 كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو.

ولم ترد أبناء إلى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

زلزال باكستان

من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، إسلام آباد وضواحيها، اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنه مركز رصد الزلازل.

وقالت قناة "جيو" الاخبارية الباكستانية، إن الزلزال وقع على عمق 140 كيلومترا، بينما كان مركزه في منطقة دودا بولاية جامو وكشمير الهندية.