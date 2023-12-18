عاصفة فلوريدا تتسبب بفيضانات ولاية كارولينا

أدت العاصفة التي ضربت فلوريدا في الساحل الشرقي المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية إلى تحطيم الأرقام القياسية لهطول الأمطار، وأطلقت عمليات الإنقاذ والتحذير من الفيضانات التي اجتاحت ولاية كارولينا.

وقال جاكي بروش المتحدث باسم مقاطعة جورج تاون، إن السلطات أنقذت العشرات من سائقي السيارات الذين تقطعت بهم السبل بسبب مياه الفيضانات في مجتمع جورج تاون على الواجهة البحرية في ساوث كارولينا. وسقط أكثر من 9 بوصات (22.9 سم) من الأمطار.

مناطق غير متوقعة

وقال بروش: «ليست المناطق التي نشهد فيها الفيضانات عادة هي فقط المعرضة للفيضانات». «إنها مناطق لا نتوقع أن تواجه مشكلات الفيضانات».

كما ووصل المد في تشارلستون هاربر إلى رابع أعلى مستوى له على الإطلاق وكان «أعلى بكثير من أعلى مد في نظام غير استوائي،»، بحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وقال عالم الأرصاد الجوية جيف ماسترز، المؤسس المشارك لمنظمة Weather Underground. وفي كارولينا الجنوبية: إن ارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان يعني أنه حتى الطقس الضعيف نسبيًا يمكنه الآن إنتاج عواصف كانت مرتبطة سابقًا بالأعاصير، وتفاقم الأمر بسبب الهبوط الطبيعي على طول الساحل.

وقال ماسترز، إنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن تشهد تشارلستون ارتفاعًا آخر بمقدار 14 بوصة (35.6 سم) في مستوى سطح البحر.

المرة السادسة

وفي تشارلستون، هذه هي المرة السادسة هذا العام التي يتعرضون فيها لفيضانات ساحلية كبيرة. وقال ماسترز: «لم تكن معظم تلك الفيضانات كبيرة قبل 100 عام، لأن مستوى سطح البحر ارتفع كثيرًا».

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تكتسب العاصفة قوة مع تحركها على طول سواحل جورجيا وكارولينا، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة قبل أن تجتاح نيو إنجلاند.

وكان هناك أكثر من 31 ألف انقطاع للتيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية، وفقًا لـPowerOutage.us، إلى جانب أكثر من 14 ألف انقطاع في ولاية كارولينا الشمالية وأكثر من 11 ألفا في فلوريدا.

وحذرت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول من احتمال هطول أمطار يتراوح من 2 إلى 4 بوصات (5.1 إلى 10.2 سم) ورياح قوية وفيضانات محتملة في أجزاء من الولاية. وقال عمدة نيويورك إريك آدامز: «سنتجاوز هذه العاصفة، لكن الاستعداد هو المفتاح». وأخبر مسؤولو المدينة السكان أن يتوقعوا هطول أمطار لعدة ساعات وتأخيرات محتملة أثناء التنقل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الهواء البارد خلف العاصفة سيؤدي إلى تساقط ثلوج على شكل بحيرة عبر البحيرات العظمى باتجاه جبال الأبالاتشي وشمال ولاية نيويورك حتى الثلاثاء.