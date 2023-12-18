الضغوط تحيط بإدارة بايدن من كل الاتجاهات

ناضل مفاوضو البيت الأبيض ومجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق أمريكي، وهو اتفاق بشأن أمن الحدود «الهجرة» من شأنه أن يفتح الباب لطلب الرئيس جو بايدن للحصول على مساعدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات لأوكرانيا ودول أخرى، ويغطي الاحتياجات الأمنية قبل بدء عطلة أعضاء مجلس الشيوخ المدينة.

حيث تواجه إدارة بايدن ضغوطا من جميع الأطراف بشأن أي اتفاق، بينما يصر المفاوضون على أنهم يحرزون تقدما، لكن الإطار المأمول لم يظهر. وأشار القادة الجمهوريون إلى أنه بدون نص مشروع القانون، فمن المرجح أن تفشل الإجراءات الإجرائية القادمة.

وتأتي المحادثات في الوقت الذي أدلى فيه دونالد ترمب، المرشح الجمهوري للرئاسة في عام 2024، بتصريحات مثيرة للقلق معادية للمهاجرين حول نقاء «الدم». حيث قال عن الأعداد القياسية للمهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة دون وضع قانوني فوري: «إنهم يسممون دماء بلادنا».

اتفاق حدودي

وكان أعضاء مجلس الشيوخ وكبار مسؤولي بايدن، بما في ذلك وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، يعملون باهتمام خلف أبواب مغلقة في مبنى الكابيتول للتوصل إلى اتفاق حدودي، وهو ما يطالب به الجمهوريون في الكونجرس مقابل أي مساعدة لأوكرانيا ودول أخرى.

واعترف مورفي والسناتور كيرستن سينيما، المستقلة من ولاية أريزونا، بصعوبة صياغة وتأمين الدعم لتشريعات معقدة للغاية بشأن قضية أزعجت الكونجرس لسنوات. وقبل إجراء المزيد من المحادثات أصبح من الواضح أن أي إجراء غير مرجح قبل نهاية العام.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ولاية كارولينا الجنوبية، إن أعضاء مجلس الشيوخ لا يريدون أن يكونوا «مزدحمين» بتسوية اللحظة الأخيرة التي توصل إليها المفاوضون. وأضافت: «لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق». وتتوقع أن تستمر المداولات في العام المقبل.

أصل إسباني

وقال النائب رو خانا، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، لقناة فوكس نيوز: «لن يتم تمرير أي اتفاق خلف الكواليس بشأن الحدود دون مشاركة مجلس النواب، وتجمع النواب من أصل إسباني، وأعضاء مجلس الشيوخ اللاتينيين».

واستمع كبير موظفي البيت الأبيض، جيف زينتس، ومايوركاس، إلى كبار المشرعين اللاتينيين خلال مؤتمر عبر الهاتف مع التجمع من ذوي الأصول الإسبانية .

ويبدو أن أعضاء مجلس الشيوخ والبيت الأبيض يركزون على سبل الحد من أعداد المهاجرين المؤهلين للحصول على اللجوء على الحدود، وذلك في المقام الأول، عن طريق تشديد متطلبات التأهل للمضي قدماً في قضاياهم.

وركزت المحادثات أيضًا على إزالة بعض المهاجرين الذين كانوا يعيشون بالفعل في الولايات المتحدة دون وضع قانوني كامل، وعلى طرق إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مؤقتًا أمام بعض المعابر إذا وصلوا إلى مقياس أو عتبة معينة. وتجاوز عدد المعتقلين من المهاجرين 10000 في بعض الأيام.

إدارة بايدن:

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ارتفعت المعابر الحدودية إلى مستويات تثير قلق حتى البعض في الحزب الديمقراطي.

أدى فشل البيت الأبيض في إشراك المشرعين اللاتينيين بشكل كامل في المحادثات حتى وقت قريب وظهر ما يشبه التمرد من جانب زعماء التجمع من ذوي الأصول الإسبانية في الكونجرس.

يحذر التقدميون في الكونجرس أيضًا إدارة بايدن من أي سياسات صارمة من شأنها أن تمنع المهاجرين من المسار القانوني لدخول البلاد.