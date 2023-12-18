انتخابات الكونغو تواجه مشاكل لوجستية

أكد رئيس الكونغو أنه واثق في إجراء تصويت الأربعاء بمصداقية، في ظل تصاعد التوترات الشديدة، والافتقار إلى الاستعدادات الانتخابية، ما يمكن أن يؤدي إلى حالة من الفوضى في البلاد التي تمزقها الصراعات.

وقال الرئيس فيليكس تشيسيكيدي: «يجب أن نتوقف عن تخويف الناس. سنذهب إلى صناديق الاقتراع بثقة تامة، حتى يكون هناك دليل على عكس ذلك».

ومن المتوقع أن يصوت نحو 44 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف السكان، لانتخاب رئيس الكونغو القادم في رابع انتخابات تشهدها البلاد منذ الانتخابات المدنية والسياسية.

وقد انتهت الحروب الإقليمية بالكونغو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. مع ذلك، تواجه انتخاباتها مشاكل لوجستية هائلة تثير المخاوف من أنها قد تؤثر على مصداقيتها. رفض المعارضة

وقال ريتشارد مونكريف، أحد كبار المحللين في المنظمة الدولية، إن المخاوف الأولية من حدوث اضطرابات أحاطت بالانتخابات نبعت من رفض المعارضة التصويت، لأنها كانت متقاربة للغاية. لكن هناك مخاوف الآن من أنها لن تقبل النتائج بسبب الفوضى المحيطة بها.

وأضاف: «قد تكون هناك شبهات بحدوث تزوير، وقد يتسبب ذلك في تأخير إعلان نتائج الانتخابات، وقد يكون هناك إحباط من الأشخاص الذين يحاولون التصويت، وكل ذلك قد يعطي قدرًا هائلا من الذخيرة للمعارضة».