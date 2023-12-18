وزيرة الخارجية الفرنسية تؤكد ضرورة خفض التصعيد على الحدود الجنوبية اللبنانية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا على ضرورة خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل إلى آلية لايجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب.

جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم في السراي الكبير

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد شدد على أولوية وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

ودعا ميقاتي إلى تطبيق القرار الأممي 1701 - الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006 لوقف الحرب بين لبنان وإسرائيل – نصا وروحا شرط التزام اسرائيل بمندرجاته.