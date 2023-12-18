تأجيل تصويت مجلس الأمن على قرار لوقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن مجلس الأمن الدولي تأجيل التصويت على مشروع قرار أعدته الإمارات العربية المتحدة بهدف "وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية" في قطاع غزة.

وكان من المقرر أن يتم التصويت مساء اليوم، قبل أن يتم تأجيله حتى يوم الغد بسبب وجود خلافات دبلوماسية حول مشروع القرار، أدت إلى تأجيل التصويت عليه لأكثر من مرة.

ويطالب مشروع القرار في صيغته الحالية، إسرائيل وحماس بالسماح بوصول المساعدات إلى غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ويؤكد دعم حل الدولتين.

واستخدمت الولايات المتحدة، باعتبارها واحدة من الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، حق حق النقض لعرقلة تمرير قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في غزة الأسبوع الماضي.