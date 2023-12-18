بريتش بتروليم توقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وهجمات الحوثيين تهدد التجارة والنفط

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ)

أعلنت شركة بريتش بتروليم البريطانية العملاقة للنفط اليوم الاثنين، أنها ستوقف جميع أعمال الشحن عبر البحر الأحمر بشكل مؤقت وذلك بعد تصاعد الهجمات ضد السفن التجارية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن قرار الشركة، الذي وصف بأنه أكثر مؤشر ملموس على تعطيل تدفق الطاقة منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، جاء بعد أيام من إعلان جميع خطوط شحن الحاويات الكبرى في العالم عن توقف أعمالهم بشكل مؤقت عبر الممر المائي . وأعلنت شركة إكوينور النرويجية عن قرار مماثل بعد ساعات.

ووفقا لمالكها، جاءت هذه التحركات في الوقت الذي أصيبت فيه ناقلة وقود "بجسم مجهول الهوية" اليوم الاثنين. حيث إن الهجمات تحدث حاليا بشكل شبه يومي.

وقالت لجنة تأمين تقوم بتقييم المخاطر البحرية إن العمليات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر حاليا هي الأخطر على الإطلاق.

وأصبحت هذه الاضطرابات بمثابة تذكير هام بالتضخم والضغوط الاقتصادية التي جعلت تأمين تلك المنطقة على رأس الأولويات .

وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على إعداد خطة لتحقيق ذلك، ولكن لم يتم الانتهاء منها بعد ويعني تجنب العبور عبر البحر الأحمر، الإبحار حول أفريقيا، ما يضيف آلاف الأميال إلى الرحلات ويسبب تأخير تسليم البضائع.