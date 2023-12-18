المقاومة: مجاهدونا استهدفوا قوة صهيونية داخل وسط غزة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، استهداف قوة إسرائيلية والاشتباك معها وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب بقناتها على تليجرام، "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" وقذيفة "RPG" والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين إضافيين في معارك غزة ليصل العدد اليوم إلى 7 جنود.

فيما أصيب 48 جنديًا إسرائيليًّا من قوات الاحتلال العسكرية المتواجدة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بمقتل جندي خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة وإصابة آخر، مما يرفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر إلى 458 قتيلًا.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد قال في وقت سابق إن خسائر الجيش الإسرائيلي أكبر بكثير مما يعلن عنها.