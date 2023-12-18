شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: حديث الرئيس عقب فوزه عكس أولوياته للمرحلة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب الفوز بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن نزول الرئيس إلى المواطنين يؤكد أننا اختارنا زعيما وقائدا وطنيا يعشق مصر وشعبها.

وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث فى كلمته عن العمل من أجل مصر وإنه لا يدخر جهدا لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، وهذا ما عهدناه عليه فهو كان ولا يزال يسابق الزمن من أجل تحقيق آمال وطموحات شعبه.

وأشار مهنى، إلى أن حديث الرئيس عن القضية الفلسطينية يوكد حجم التحدي الكبير الذي يواجه مصر وأمنها القومي، ويؤكد أيضا أن الرئيس يسعى جاهدا لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة دون الدوران في حلقة مفرغة، ودون المساس بمصر ومقدراتها.

وتابع، "نتشارك الشكر مع الرئيس السيسي إلى المواطن المصري الذي ضرب أروع الأمثلة في التحمل والمثابرة ومحاربة الإرهاب، وكان لديه الوعى والحكمة لمرور من التحديات الصعبة التي مرت بها مصر، ونثق أن مصر ستمر من أي أزمات أو تحديات بقوة شعبها وحبهم ووقوفهم خلف قيادتهم السياسية".