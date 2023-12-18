شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقل النواب يهنئ الرئيس السيسى.. ويؤكد: رد قوى من الشعب على أهل الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال عابد في تصريحات صحفية له، إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية رد على أعداء الوطن وأهل الشر بدعم ومساندة الشعب المصري له والوقوف خلفه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مصر فى عهد الرئيس السيسي أصبح لها دورها التاريخى والمحوري تجاه جميع القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وتابع النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية ويضع القضية الفلسطينية في مقدمة الأجندة السياسة الخارجية لمصر من خلال تبني رؤية حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، من أجل الحفاظ على أرواح الأبرياء علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، إلى أن الرئيس السيسي حقق نقلة نوعية في كافة المجالات لم تشهدها الدولة المصرية منذ زمن بعيد، مؤكدا على أن اختيار الرئيس السيسي وفوزه بفترة رئاسية جديدة هدفه استكمال مسيرة البناء والتنمية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة