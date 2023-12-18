شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة يهنئ الرئيس السيسي للفوز بولاية رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية الشعب المصري العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز بولاية رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي قادها منذ عشر سنوات مشيراً إلى أن هناك مرحلة جديدة نتطلع فيها جميعاً إلي المزيد من الخير والنماء لبلدنا الحبيبة مصر.

كما أعرب رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية عن خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الفوز بولاية رئاسية جديدة.

جاء نص البرقية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدني ويشرفني أن أتقدم إليكم باسمي وباسم قيادات وأعضاء حزب الريادة بخالص التهنئة القلبية بمناسبة تولى سيادتكم ولاية رئاسية جديدة داعياً الله عزّ وجل أن يوفقكم لما فيه الخير لصالح بلدنا مصر.

كما توجه كمال حسنين رئيس حزب الريادة بالشكر والتقدير للسادة المرشحين رؤساء أحزاب الوفد الشعب الجمهوري المصري الديمقراطي الذين مارسوا حقهم الدستوري بالترشح للانتخابات الرئاسية بما يؤكد أن الأحزاب السياسية قد استغلت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني للأحزاب السياسية والذي كان من نتيجته مشاركة ثلاثة أحزاب في الانتخابات الرئاسية.

أشار رئيس حزب الريادة أن هذه الانتخابات أكدت أن المواطن المصري سيداته ورجاله شيوخه وشبابه وأصحاب الهمم هم الفائز الأول في هذه الانتخابات الرئاسية لما كان لهم من تمثيل مشرف أمام العالم أجمع.