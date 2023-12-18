شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون : الشعب المصرى هو الفائز فى الانتخابات الرئاسية باختياره للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
واعتبر " أمين "نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 والتي اعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمثابة دليل قاطع على أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة فى ممارسة الديمقراطية الحقيقية وفى أروع صورها مشيداً بالوعي السياسي الكبير الذى أصبح لدى المصريبن سواء من خلال ابهارهم للعالم أمام لجان الاقتراع او من خلال اختياراهم للرئيس السيسى لقيادة مصر خلال ال 6 سنوات القادمة.
وأكد أن المصريين سطروا بحروف من نور ملحمة وطنية جديدة فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ الوطن وأكدوا للعالم كله وقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى معرباً عن ثقته التامة فى مصر بقيادتها وجميع مؤسساتها وشعبها على مواجهة وإفشال جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.
كما تقدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وحصول على ثقة كبيرة من المصريين الذين يقفون صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر .
وقال النائب أحمد أبو زيد إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بداية لولاية نتشارك فيها المسؤولية كل في موقعة والعمل مع الرئيس بإخلاص وأمانة، وهو ضمانة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تمت على أرض الجمهورية الجديدة .
وتوجه " أحمد أبو زيد " بالدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعينه على المسئولية الكبيرة خلال المرحلة القادمة .
وتقدمت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 لفوز بمنصب رئيس الجمهورية وتوليه ولاية رئاسية جديدة، مؤكدة أن الشعب المصري جدد الثقة في الرئيس لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .
وأكدت الدكتورة هناء سرور أن مشاركة الشعب المصري الكبيرة في الانتخابات الرئاسية بجميع فئاته أكد للعالم وقوفه خلف قائده داعما لمسيرته نحو إرساء قواعد الأمن والاستقرار ودعم جهود الحفاظ على ما تم من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة تخدم الوطن والمواطن وتدعم مشروع بناء الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له.
وتوجهت النائبة هناء سرور بالدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعينه على المسئولية الكبيرة خلال المرحلة القادمة ، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية بما يحقق الخير والرخاء للبلاد .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز