شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون : الشعب المصرى هو الفائز فى الانتخابات الرئاسية باختياره للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بالتهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه باغلبية كاسحة فى الانتخابات الرئاسية موجهاً كل التحية والتقدير إلى الشعب المصرى العظيم الذى أبهر العالم كله بمشاركته الكبيرة فى هذه الانتخابات

واعتبر " أمين "نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 والتي اعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمثابة دليل قاطع على أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة فى ممارسة الديمقراطية الحقيقية وفى أروع صورها مشيداً بالوعي السياسي الكبير الذى أصبح لدى المصريبن سواء من خلال ابهارهم للعالم أمام لجان الاقتراع او من خلال اختياراهم للرئيس السيسى لقيادة مصر خلال ال 6 سنوات القادمة.

وأكد أن المصريين سطروا بحروف من نور ملحمة وطنية جديدة فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ الوطن وأكدوا للعالم كله وقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى معرباً عن ثقته التامة فى مصر بقيادتها وجميع مؤسساتها وشعبها على مواجهة وإفشال جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.