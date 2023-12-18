شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حزب المؤتمر: فوز الرئيس السيسي أظهر شعبيته وحب المصريين له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر بالتهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة ، مؤكداً بأن النتيجه عكست شعبية الرئيس وحب المصريين له.

وأضاف رسلان ، بأن الرئيس السيسي زعيم صدق مع شعبه وكان شعاره الوطن أولا، والأرقام بينت التفاف المصريين حول الرئيس لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وتقدم أمين عام حزب المؤتمر بالشكر إلى الشعب المصري العظيم الذي وعى حجم التحديات التي تواجه الوطن، وآمن برؤية زعيم وطني مخلص قدم الكثير والكثير لوطنه، وأن جولاتنا في المحافظات لتوضيح حجم الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة أتت ثمارها.

وتقدم رسلان بالشكر إلى الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في هذا المارثون الانتخابي الكبير، واختار الأصلح لقيادة البلاد للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.