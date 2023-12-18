شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام حزب المؤتمر: فوز الرئيس السيسي أظهر شعبيته وحب المصريين له والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رسلان ، بأن الرئيس السيسي زعيم صدق مع شعبه وكان شعاره الوطن أولا، والأرقام بينت التفاف المصريين حول الرئيس لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وتقدم أمين عام حزب المؤتمر بالشكر إلى الشعب المصري العظيم الذي وعى حجم التحديات التي تواجه الوطن، وآمن برؤية زعيم وطني مخلص قدم الكثير والكثير لوطنه، وأن جولاتنا في المحافظات لتوضيح حجم الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الأخيرة أتت ثمارها.
وتقدم رسلان بالشكر إلى الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في هذا المارثون الانتخابي الكبير، واختار الأصلح لقيادة البلاد للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت عصر اليوم فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة عصر الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.
وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.
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