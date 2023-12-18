شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران: شكرا لكل من منح مرشحنا ثقته وبرنامجنا سنضعه بين يدى الرئيس المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت حملة المرشح فريد زهران بالتحية والشكر والتقدير إلى المواطنات والمواطنين المصريين في كافة محافظات مصر الذين منحوا مرشحها ثقتهم بالتصويت له، كما تقدمت بخالص الشكر للشركائها من القوى الديمقراطية الوطنية والسياسيين والحقوقيين الذين أعلنوا تأييدهم ودعمهم مما كان له أكبر الأثر في حشد التأييد للمرشح الرئاسي فريد زهران.

وقالت الحملة في بيان لها، "نعتز بكم جميعا ونفخر بكل صوت حققناه فهو يساوي عشرات الأصوات عند المقارنة بفارق الإمكانيات والموارد مع الحملات المنافسة."

وأضاف البيان، "انتهى الاستحقاق الانتخابي بكل السلبيات والإيجابيات وتبقى لنا الدروس الكثيرة المستفادة وما أكثرها، ونستكمل اليوم مسيرتنا ونضالنا ومسارنا الذي اخترناه عن وعي من أجل كل ما نؤمن به من قيم ومبادئ نسعى إلى تحقيقها عبر مسيرة طويلة مع شركائنا الحاليين والمستقبليين بكل الوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وسنسعى جاهدين لخلق تيار ديمقراطي يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري."

وأشارت الحملة في بيانها أن أحد مخرجات هذه الحملة هو برنامج رئاسي متكامل يسعى لتحويل الواقع إلى مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة سنضعه بين يدي الرئيس المنتخب متمنين له التوفيق والسداد على أمل أن تستفيد منه الإدارة الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت عصر اليوم فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة عصر الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.

وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.