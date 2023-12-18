شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بالإعلاميين: فوز الرئيس السيسي تأكيد قوي على ثقة الشعب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "عدلي " يعكس فوز الرئيس السيسي في هذه الانتخابات إرادة الشعب المصري في الاستمرار على مسار التنمية والإصلاح ، موضحاً ان الرئيس السيسي تمكن خلال فترة رئاسته السابقة من تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية هدفت إلى تعزيز استقرار البلاد وتحسين معيشة المواطنين.
وأكد "رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين " ان الرئيس السيسي يتحمل تحديات جديدة ومسؤوليات أكبر بعد فوزه بولاية رئاسية ثالثة وذلك لتحقيق تطلعات الشعب المصري ، متوقعاً أن يواصل الرئيس السيسي العمل على تنفيذ برامج التنمية والإصلاح الشاملة ، ومكافحة التطرف والإرهاب.
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