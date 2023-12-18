شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أفريقية النواب يهنئ المصريين بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى العظيم بمناسبة فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية مشيداً بالوعى الكبير لدى المصريين على انتخاب الرئيس السيسى خلال هذه المرحلة التاريخية والظروف الصعبة إقليمياً وعربياً ودولياً.

وقال " الجبلى " كل التحية والتقدير للشعب المصرى على مشاركته التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر مقارنة بجميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة مؤكداً أن الرئيس السيسى هو الأجدر والأقدر على قيادة مصر خلال ال 6 سنوات القادمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر كما وجه الدكتور شريف الجبلى تحية قلبية للمرأة المصرية والشباب المصرى من الجنسين على مشاركتهم الكبيرة فى هذه الانتخابات مؤكداً أن تصويت المصريين للرئيس السيسى يرجع إلى عدة أمور فى مقدمتها أن الرئيس السيسى يعنى استقرار مصر سياسياً واقتصادياً وأمنياً ولذلك كان هدف المصريين استمرار الأمن والاستقرار الذى تنعم به مصر واستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى شهدتها مص خلال ال 10 سنوات الماضية.

وأكمل، إن الرئيس السيسى نجح فى استعادة العلاقات المصرية الأفريقية مع مختلف دول القارة السمراء وعادت مصر بقوة إلى الساحة الأفريقية بعد ان كانت شبه مختفية معرباً عن ثقته فى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين مصر والدول الأفريقية فى مختلف المجالات.