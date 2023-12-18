شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أفريقية النواب يهنئ المصريين بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
وقال " الجبلى " كل التحية والتقدير للشعب المصرى على مشاركته التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ مصر مقارنة بجميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة مؤكداً أن الرئيس السيسى هو الأجدر والأقدر على قيادة مصر خلال ال 6 سنوات القادمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر كما وجه الدكتور شريف الجبلى تحية قلبية للمرأة المصرية والشباب المصرى من الجنسين على مشاركتهم الكبيرة فى هذه الانتخابات مؤكداً أن تصويت المصريين للرئيس السيسى يرجع إلى عدة أمور فى مقدمتها أن الرئيس السيسى يعنى استقرار مصر سياسياً واقتصادياً وأمنياً ولذلك كان هدف المصريين استمرار الأمن والاستقرار الذى تنعم به مصر واستكمال الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى شهدتها مص خلال ال 10 سنوات الماضية.
وأكمل، إن الرئيس السيسى نجح فى استعادة العلاقات المصرية الأفريقية مع مختلف دول القارة السمراء وعادت مصر بقوة إلى الساحة الأفريقية بعد ان كانت شبه مختفية معرباً عن ثقته فى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين مصر والدول الأفريقية فى مختلف المجالات.
وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد أصوات 39702451 بنسبة 89.6% من عدد أصوات الناخبين.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.
وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.
وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
فيما تنص المادة 241 مكرراً من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
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