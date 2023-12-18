مسؤول حوثي: الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة باستثناء السفن التابعة لإسرائيل

اكد المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "السفن المبحرة في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة، باستثناء السفن التابعة لإسرائيل".

وأضاف "نجدد التأكيد أن الممرات الملاحية في البحر الأحمر وبحر العرب في أمان ولا خطر على سفن أي دولة باستثناء السفن التابعة لكيان العدو أو تلك المتوجهة إلى موانئه وذلك ربطا بعدوانه الغاشم وحصاره الظالم لقطاع غزة".