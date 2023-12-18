اكد المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "السفن المبحرة في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة، باستثناء السفن التابعة لإسرائيل".
وأضاف "نجدد التأكيد أن الممرات الملاحية في البحر الأحمر وبحر العرب في أمان ولا خطر على سفن أي دولة باستثناء السفن التابعة لكيان العدو أو تلك المتوجهة إلى موانئه وذلك ربطا بعدوانه الغاشم وحصاره الظالم لقطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول حوثي: الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة باستثناء السفن التابعة لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.