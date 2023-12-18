ضو: ما من مخالفة دستورية في موضوع قائد الجيش والتمديد للقوى العسكرية قابل بسبب الظروف القائمة

أكد عضو كتلة تحالف "التغيير" النائب مارك ضو، أن "ما من مخالفة دستورية في موضوع قائد الجيش والتمديد للقوى العسكرية قابل بسبب الظروف القائمة والطارئة"، لافتاً الى أننا "نتضامن مع غزة ولكننا نريد تحييد لبنان عن هذه الحرب".
وشدد ضو، على "ضرورة اعادة التفاوض لانهاء الخط الازرق"، مؤكداً على أننا "نريد أن ننهي الصراع الحدودي مع استكمال انتشار الجيش اللبناني والبدء بفاعلية وجود الدولة".
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