نقل عناصر من الدفاع المدني جثة مواطن في العقد السابع من العمر من بيت مري - المتن الى مستشفى بحنّس، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: نقل جثة مواطن من بيت مري الى مستشفى بحنّس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.