قاسم هاشم: نحن ضد ايصال قيادة الجيش الى الفراغ والظروف هي من فرضت هذا الحلّ

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، الى أنه "مرّ على لبنان سنوات شبيهة بسنة 2023 بالتحديد ونحن في مرحلة صعبة بعد أعوام من التراخي وفي ظل هذا التشابك بين المكونات والنظام الطائفي".

ولفت هاشم، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "الموضوع ليس موضوع ممارسة فقط بل تركيبة نظام بكامله والطائف كان مرحلة انتقالية لوضع أكثر استقرارا ونحن لم نطبق الطائف".

وأضاف "نحن ضد ايصال قيادة الجيش الى الفراغ والظروف هي من فرضت هذا الحلّ".