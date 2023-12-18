أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، الى أنه "مرّ على لبنان سنوات شبيهة بسنة 2023 بالتحديد ونحن في مرحلة صعبة بعد أعوام من التراخي وفي ظل هذا التشابك بين المكونات والنظام الطائفي".
ولفت هاشم، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "الموضوع ليس موضوع ممارسة فقط بل تركيبة نظام بكامله والطائف كان مرحلة انتقالية لوضع أكثر استقرارا ونحن لم نطبق الطائف".
وأضاف "نحن ضد ايصال قيادة الجيش الى الفراغ والظروف هي من فرضت هذا الحلّ".
كانت هذه تفاصيل خبر قاسم هاشم: نحن ضد ايصال قيادة الجيش الى الفراغ والظروف هي من فرضت هذا الحلّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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