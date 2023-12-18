توضيح مهم عن التأشيرات الإماراتية للبنانيين: احتجاز 4 لبنانيين في مطار دبي وترحيل اثنين

دأبت القنصلية الإماراتية في بيروت في الفترة الأخيرة على منح تأشيرات عائلية، للعائلات اللبنانية المتوجهة إلى الإمارات.

لا شيء يُظهر على التأشيرات أنها عائلية ولا يمكن لحاملي هذه التأشيرات السفر في شكل إفرادي إلى الامارات، حيث تم احتجاز 6 لبنانيين في مطار دبي ليل السبت الأحد الفائت بسبب حصولهم على تأشيرات عائلية وسفرهم في شكل إفرادي وطلب منهم إما حضور باقي أفراد العائلة أو العودة على ذات الطائرة الى بيروت من دون السماح لهم بالسفر على طيران مختلف.

اثنان من المحتجزين فضلوا العودة والبقية مكثوا حتى وصول باقي أفراد الأسرة اليهم. لدى مراجعة شركة السفر في لبنان التي قدمت طلب التأشيرة أبدت عدم علمها بهذا التدبير، علما أن لا شيء يُثبت نوعية التأشيرة وما إذا كانت عائلية أو فردية، لذا من الأفضل التأكد من نوعية التأشيرة من القنصلية الإماراتية لدى لبنان وسفر كامل أفراد العائلة معا في حال كانوا تقدموا بطلب تأشيرة سفر لأكثر من فرد من العائلة ذاتها، منعا لعرقلة سفرهم على المطارات الإماراتية.