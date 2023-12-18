عطالله: سنقدّم طعنًا في موضوع قائد الجيش لعدم شمولية هذا القانون وللتمييز بين الناس في الفئة نفسها

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله، الى أننا "سنقدّم طعنًا في موضوع قائد الجيش لعدم شمولية هذا القانون وللتمييز بين الناس في الفئة نفسها والخسارة في ملف قائد الجيش هي خسارة الدستور ودهسه".
وسأل عطالله، في حديث للـ"LBCI"، "طالما أن الحل القانوني موجود في موضوع قيادة الجيش لماذا الذهاب الى الاستثناء؟"، لافتاً الى أن "تقييمي الخاص لما قام به حزب الله في موضوع قائد الجيش (تا يلقط عَصَب النّص) وهذا لا يكفي".
ورأى أن "هناك اشكالية مع حزب الله ويأتي موضوع الرئاسة في الدرجة الرابعة وفي 2017 حصل تباين بيننا على مستوى العناوين الاساسية"، مضيفاً "في ورقة التفاهم مع الحزب هناك عناوين: العنوان الاول هو استراتيجي وسار كما يجب وكما اتفق أمّا العنوان الثاني فعن بناء الدولة وهذا الموضوع لم يسر كما يجب".
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