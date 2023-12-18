متحدث باسم سوناك: نتحدث إلى قطاع الشحن حول أمن البحر الأحمر

اعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الحكومة تجري محادثات مع قطاع الشحن والشركاء حول كيفية تعزيز الأمن البحري، وخصوصا بعد الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وردا على سؤال عن قرار شركة النفط الكبرى "بي.بي" إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتا، قال المتحدث إن مثل هذه القرارات مسائل تجارية.

وأضاف للصحفيين "نتحدث إلى القطاع وإلى شركائنا على المستوى الدولي وفي المنطقة حول كيفية تعزيز الأمن البحري، وخصوصا في سياق الهجمات الأحدث".