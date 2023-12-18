زلزال بقوة ست درجات يضرب شمال الصين

ضرب زلزال بقوة 6 درجات الصين، وتحديدا مقاطعة غانسو في شمال البلاد، وفق ما أفاد المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية.

ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات على بعد حوالى مئة كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو في الساعة 23,59 بالتوقيت المحلي (15,59 ت غ)، بحسب المصدر نفسه.

والزلازل ليست ظاهرة نادرة في الصين. ففي آب، ضرب زلزال سطحي بقوة 5,4 درجات شرق البلاد وأسفر عن إصابة 23 شخصا وتسبب بانهيار عشرات المباني.