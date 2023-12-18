أعلنت حكومة النرويج إن النرويج ستشارك بما يصل إلى عشرة ضباط من البحرية في قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات محتملة بقيادة الولايات المتحدة لحماية مسارات الشحن في البحر الأحمر.

كانت هذه تفاصيل خبر حكومة النرويج: سنرسل ضباطا من البحرية للمشاركة في عملية بالبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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