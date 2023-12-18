«الشعب الفلسطيني سيبقى في أرضه».. حمــ..ــاس تكشف عن شروطها لقبول تبادل الأسرى

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أسامة حمدان، القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن "رمال غزة ستبتلع قوات الاحتلال كما ابتلعت من سبقها من الغزاة، والاحتلال صّعد جرائمه ومجازره بدعم وغطاء وسلاح أميركي خلال اليومين الماضيين".

وقال حمدان، في كلمة ألقاها مساء الإثنين، إن "الاحتلال يريد تحويل غزة لمكان غير صالح للعيش لتسهيل تهجير أهلها ولكن نقول له ولمن يدعمه خسئتم، والخبرة الوحيدة التي تقدمها الولايات المتحدة للاحتلال هي قتل النساء والأطفال"، مؤكدا أن "شعبنا سيبقى في أرضه لأنه صاحب الأرض والحق ووهم التهجير مستمد من ثقافة المجتمع اللقيط الذي بناه الاحتلال".

وأشار إلى "أننا نراقب هجرة الاحتلال العكسية من إيلات إلى العقبة وعبر مطاراتها، ويؤسفني أن البعض لايزال يراهن على السلام مع هذا الكيان"، داعيًا الأمم المتحدة وأمينها العام إلى "تحمل مسؤوليتهما وممارسة الضغوط لوقف العدوان وجرائم الحرب التي ترتكب ضد شعبنا".

وجدّد حمدان دعوته لقادة وزعماء أمتنا إلى "التوجه إلى قطاع غزة بوفود رسمية وشعبية لإنقاذ حياة أكثر من مليون فلسطيني"، معتبرًا أن "نشر الاحتلال صوراً لاكتشاف نفق للقسام جاء متأخراً حيث تم تنفيذ المهمة التي أردناها عبره بنجاح".

وتابع القيادي بحركة حماس أن "المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها القسام تقود المعركة بحكمة واقتدار وتواجه الاحتلال من مسافة صفر، واستمرار الإدارة الأميركية في تحميل حركة حماس مسؤولية خرق التهدئة واستئناف العدوان يأتي في سياق تبني الرواية الصهيونية".

وواصل أسامه حمدان: "لا تفاوض حول صفقة تبادل الأسرى حتى يتوقف العدوان الصهيوني بشكلٍ كامل، ومنفتحون على مبادرات قطرية ومصرية بشأن تبادل الاسرى يكون من شأنها وقف الحرب في غزة، وسنتعامل معها بما يتوافق مع صمود شعبنا ورؤية مقاومتنا".