ألمانيا تعلن ارتفاع عدد طالبي اللجوء متلقي الإعانات

ابوظبي - سيف اليزيد - فرانكفورت (وكالات)

ارتفع عدد الأجانب الذين يتلقون إعانات باعتبارهم طالبي لجوء في ألمانيا بشكل كبير في عام 2022. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الصادرة أمس، أن نحو 482 ألفاً و300 شخص تلقوا إعانات قياسية بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء في نهاية عام 2022، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 21% أو نحو 84 ألف شخص، مقارنة بعام 2021.

وتُعد الأزمة الأوكرانية أحد أسباب هذا الارتفاع، حيث بلغ عدد طالبي اللجوء الأوكرانيين نحو 40 ألف شخص في نهاية عام 2022.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، إن طالبي اللجوء يمكنهم الحصول على إعانات خاصة، على سبيل المثال في حالة المرض أو الحمل، بالإضافة إلى الإعانات القياسية. وفي نهاية عام 2022، كان يحق لـ 289 ألفاً و900 شخص الحصول على هذه الإعانات الخاصة. وبموجب القواعد الحالية، يتلقى الأوكرانيون الوافدون حديثاً إعانات بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء حتى يتم منحهم تصريح إقامة.