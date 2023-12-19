حماس تنفي وجود أي حوار أو مفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل

نفى المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، طاهر النونو، وجود أي حوار أو مفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل. وقال: "لا يوجد أي حوار أو مفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل وكلام المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي في هذا الشأن مجرد خداع".

ولفت النونو في تصريح له، الى ان "تصريحات كيربي عن صفقة تبادل محاولة لامتصاص غضب عوائل الأسرى الإسرائيليين". وتابع: "الإدارة الأميركية هي آخر من يتحدث عن تجنب قتل المدنيين في غزة كونها تشارك في إمداد إسرائيل بالأسلحة والقنابل".