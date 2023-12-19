مقتل 86 شخصا على الأقل في زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين

قتل 86 شخصا على الأقل في زلزال بقوة 5,9 درجات ضرب شمال غرب الصين مساء الاثنين، وفق ما أفادت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية.

وطلب من أجهزة إدارة الحالات الطارئة ومكافحة الحرائق التدخل إثر الزلزال الذي وقع في الساعة 23,59 (15,59 ت غ) وطال مناطق في مقاطعتي غانسو وكينغهاي.

وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء، على بعد حوالى مئة كلم جنوب غرب لانغشو، عاصمة مقاطعة غانسو. وأعقبته هزات ارتدادية عدة.

ومنذ الهزات الأولى، سارع عدد كبير من السكان الى الشوارع. وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سقوفا تنهار وحطاما على الطرق.

والزلازل ليست ظاهرة نادرة في الصين. ففي اب، ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات شرق البلاد وأسفر عن إصابة 23 شخصا وتسبب بانهيار عشرات المباني.