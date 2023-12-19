شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى زلزال الصين إلى 111 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شمال غربي الصين إلى ما لا يقل عن 111 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الزلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وأضافت أنه في البداية أُبلغ عن إصابة 220 شخصًا بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو الصينية في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي ذكرت أن قوة الهزة تبلغ 5.9 درجة، إلى أن الزلزال وقع في الساعة 1159 من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (1559 بتوقيت جرينتش).