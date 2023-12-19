شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الحصرى: فوز الرئيس السيسى يؤكد قوة المصريين فى مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بالانتخابات الرئاسية، لفترة رئاسية جديدة، مشيرا إلى أن ذلك الفوز يؤكد وعى المصريين بالتحديات الراهنة.

وقال الحصرى، أن نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، التى وصلت إلى 66.8% تؤكد أن الشعب المصري يعلن مجددا عن إرادته القوية وعزيمته وصلابته في مواجهة كل التحديات.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، نتيجة الانتخابات الرئاسية تكشف عن حقيقة دامغة وهي أن الشعب المصرى شعب واع جدا ويعرف قيمة وطنه ويظهر معدنه الحقيقي في أوقات الشدة والأزمات ولايمكن لأى قوة في العالم أن تهزمه أو تتلاعب به أو بمقدراته.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: الشعب المصرى، شعب يفعل مايريد في الوقت الذي يريده دون إملاآت من أحد وليس عليه وصاية من أحد سوى الضمير والحس الوطني.

وأكد النائب هشام الحصرى، أن تلك الأرقام غير المسبوقة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية هى رسالة قوية للمغرضين والمشككين، ورسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية فى مواجهة التحديات الخارجية، ويستهدف استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية علي أرض الواقع التى بدأها الرئيس منذ عشر سنوات.

وأشاد الحصرى، بكلمة الرئيس عقب فوزه، التى قال فيها،: سأكون صوت المصريين جميعا مدافعا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية مستفيدين من الحالة الثرية التي شهدتها العملية الانتخابية، وأن الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تحافظ على أمنها القومي ومكتسبات شعبها.