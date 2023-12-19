شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى يهنئ الرئيس السيسى: نتمنى لك التوفيق فى قيادة المسيرة نحو الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزة في الانتخابات الرئاسية، متمنياً له التوفيق في قيادة المسيرة المصرية في السنوات القادمة نحو الأمان والتقدم وتحقيق التغيير إلى الأفضل الذي يتطلع المصريون إليه ليشكل صفحة جديدة حقاً في تاريخهم الطويل.

وكتب عمرو موسى عبر حسابه على فيسبوك وإكس، إن الصعوبات لدينا وحولنا تشكل تحديات حقيقية، وتتطلب جهد المصريين جميعاً وتعبئتهم كافة نحو بناء جمهورية جديدة ذات أولويات واضحة، بقراراتها الحكيمة وقوانينها المحكمة، تقوم على حسن التخطيط وكفاءة الإعداد، وتستند إلى مبادئ وأحكام الدستور ومسار تطبيقه.

وأوضح أن التنمية البشرية أولوية رئيسية، والانتخابات المحلية ضرورة تنموية، كما أن حرية الفكر والتعبير والارتقاء بهما عنصر أساسي نحو إحياء القوة الناعمة المصرية التي بها تتأكد الريادة الإقليمية وتتألق إبداعاتها وتعود الثقة المصرية بالذات ومعها تتناسق الذات العربية.

وشدد على ثقته بأن مصر قادرة على الإنجاز الاستراتيجي طالما أحسنت إدارتها وتمتعت بأركان الحكم الرشيد، قائلا: "‏تمنياتي الطيبة للرئيس في هذا الشأن مخلصة.. أدعو الله أن يوفقه في إقامة البنيان السليم لجمهورية مصرية جديدة يسودها التفاؤل وتعلو فيها الهمم ويتألق البشر ويتأنق الحجر".