شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث حملة المرشح حازم عمر يعلن خوض الحزب الانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الشقنقيري، في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "النتيجة التي حققت على الأرض للحزب سيبنى عليها سندخل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولكن تسمية المشرح قرار العليا للحزب حينها، وسوف نستعد لذلك من الآن عندما نحتك بكل الملفات ومستعدين، أما تحديد المرشح حينها أمر يعود للهيئة العليا للحزب حينها".
وردا على سؤال الحديدي عن أداء الحزب في البرلمان الفترة القادمة، قال: "نحن لسنا حزباً معارضاً بل إصلاحي في الأساس، وسوف يكون أداؤنا وفقاً لسياسات الحكومة الفترة القادمة ما يتفق مع رؤيتنا سوف نوافق عليه ومختلف مع رؤيتنا سوف ننتقده"، مردفاً: "عشان نقول حزب معارض، لازم يبقى فيه حزب حاكم لأن الحاكم هو من يشكل الحكومة ويحدد سياستها لكن حزب إصلاحي نتفق مع ما يتفق مع رؤيتنا ونختلف مع العكس".
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