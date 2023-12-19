شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث حملة المرشح حازم عمر يعلن خوض الحزب الانتخابات الرئاسية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن حزبه سوف يخوض الانتخابات المقبلة سواء البرلمانية أو الرئاسية، قائلاً: "النتيجة مرضية وكنا نسعى للفوز لكن النتيجة جيدة وبها مكاسب كبيرة في أول انتخابات يخوضها الحزب حقق المركز الثاني وهذا أمر جيد".

وأضاف الشقنقيري، في مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "النتيجة التي حققت على الأرض للحزب سيبنى عليها سندخل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولكن تسمية المشرح قرار العليا للحزب حينها، وسوف نستعد لذلك من الآن عندما نحتك بكل الملفات ومستعدين، أما تحديد المرشح حينها أمر يعود للهيئة العليا للحزب حينها".

وردا على سؤال الحديدي عن أداء الحزب في البرلمان الفترة القادمة، قال: "نحن لسنا حزباً معارضاً بل إصلاحي في الأساس، وسوف يكون أداؤنا وفقاً لسياسات الحكومة الفترة القادمة ما يتفق مع رؤيتنا سوف نوافق عليه ومختلف مع رؤيتنا سوف ننتقده"، مردفاً: "عشان نقول حزب معارض، لازم يبقى فيه حزب حاكم لأن الحاكم هو من يشكل الحكومة ويحدد سياستها لكن حزب إصلاحي نتفق مع ما يتفق مع رؤيتنا ونختلف مع العكس".