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ارتفاع عدد قتلى زلزال الصين وتفعيل حالة الطوارئ

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ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 86 شخصا لقوا حتفهم بعد أن هز زلزال منطقة قانسو-تشينغهاي الحدودية في الصين اليوم الثلاثاء.

وقدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوة الزلزال عند 6.1 درجة في المنطقة.

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا ويقع مركزه على بعد 102 كيلومترات إلى الغرب والجنوب الغربي من لانتشو بالصين.

وقالت شينخوا أن اللجنة الوطنية الصينية للوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة ووزارة إدارة الطوارئ فعلتا حالة الطوارئ من المستوى الرابع.

وأضاف التقرير أن السلطات أرسلت فريق عمل إلى المناطق المتضررة لتقييم تأثير الكارثة وتقديم التوجيه لعمليات الإغاثة المحلية.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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