زعيم كوريا الشمالية أشرف على تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات: إشارة واضحة للقوى المعادية

ذكرت وكالة الأنباء الكوريّة الشّماليّة الرّسميّة، أنّ زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ أشرف شخصيًّا، على "تجربة إطلاق" ​صاروخ باليستي​ عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18"، وهو الصّاروخ الأقوى على الإطلاق في ترسانة ​بيونغ يانغ​، وقادر نظريًّا على بلوغ البرّ الأميركي.

وأشارت إلى أنّ "تجربة إطلاق الصّاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-18" أُجريت كعمليّة عسكريّة مهمّة، لكي نُظهر للأعداء بوضوح الرّغبة السّاحقة للقوّات النّوويّة الاستراتيجيّة لكوريا الدّيمقراطيّة، وقوّتها الّتي لا مثيل لها".

ونقلت الوكالة عن كيم، قوله إنّ هذه التجربة أرسلت "إشارةً واضحةً إلى القوى المعادية"، لافتةً إلى أنّ كيم "حدّد مهامّ جديدة مهمّة لتطوير القوّات النّوويّة الاستراتيجيّة لكوريا الدّيمقراطيّة".

وكانت قد أعلنت ​كوريا الجنوبية​ أمس الإثنين، أنّ الصّاروخ الذي أطلقته بيونغ يانغ، هو صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصّلب، وهي تقنيّة تجعل نقل الصّواريخ أسهل وإطلاقها أسرع، مقارنةً بتلك الّتي تعمل بالوقود السّائل.