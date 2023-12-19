عشرات القتلى والجرحى بينهم صحافي في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة

أفادت مصادر في رفح، لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 25 مواطنًا على الأقل، بينهم الصّحافي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل مملوكة لعائلات: زعرب حيث قُتل 14 مواطنًا، عائلة عطية حيث قُتل 8 فلسطينيّين، وعائلة عبد العال حيث قُتل ثلاثة. كما قُتل وأُصيب عدد آخر في وقت لاحق، في غارات إسرائيليّة على مناطق متفرّقة من رفح".
وكشفت الوكالة عن "مقتل 5 أطفال في قصف بصاروخ استطلاع، في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات. كما قُتل وأُصيب عدد غير محدّد من المواطنين، في سلسلة غارات عنيفة شرق وشمال خان يونس، وفي دير البلح في قطاع غزة".
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