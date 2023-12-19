عشرات القتلى والجرحى بينهم صحافي في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة

أفادت مصادر في ​رفح​، لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 25 مواطنًا على الأقل، بينهم الصّحافي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة منازل مملوكة لعائلات: زعرب حيث قُتل 14 مواطنًا، عائلة عطية حيث قُتل 8 فلسطينيّين، وعائلة عبد العال حيث قُتل ثلاثة. كما قُتل وأُصيب عدد آخر في وقت لاحق، في غارات إسرائيليّة على مناطق متفرّقة من رفح".

وكشفت الوكالة عن "مقتل 5 أطفال في قصف بصاروخ استطلاع، في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات. كما قُتل وأُصيب عدد غير محدّد من المواطنين، في سلسلة غارات عنيفة شرق وشمال ​خان يونس​، وفي ​دير البلح​ في ​قطاع غزة​".